Nederlanders shoppen steeds meer in China

2019-04-03T15:36:00

2019-04-04T11:10:52

Afgelopen jaar hebben 5 miljoen Nederlanders online geshopt over de grens. In totaal gaven zij 880 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels, meldt Thuiswinkel.org. Een groot deel van dat bedrag werd besteed in China, dat steeds populairder wordt.

Nu is het niet zo dat alleen China populairder wordt: ook online winkelen in het algemeen groeit als een dolle. In 2017 shopten nog maar 3,8 miljoen Nederlanders in het buitenland. In 2018 waren dat dus al 32% Nederlanders méér.

Wat kopen we dan?

Volgens Thuiswinkel.org zijn met name in de productcategorieën Kleding, Schoenen en Personal Lifestyle, IT en Speelgoed meer gaan uitgeven in het buitenland. In totaal dus, zoals gezegd, 880 miljoen euro. Dat lijkt een hoop (en dat is het ook), maar als we kijken naar wat wij Nederlanders in 2018 in totaal online hebben uitgegeven, dan is het een schijntje. Dat totaalbedrag is namelijk 23,7 miljard euro.

En waar kopen we dan?

Net als in eerdere jaren blijft China de populairste bestemming van over-de-grens-shoppers. Want van die 880 miljoen gaat 31% naar een Chinese webshop, terwijl dit voor Duitsland 17% en voor Groot-Brittannië 15% is. De Verenigde Staten is goed voor 9%.

Regeltjes

Wanneer je iets buiten de EU koopt, kan het gebeuren dat je invoerrechten moet betalen. De regels (peildatum 3 april 2019) zijn dat je bij een pakket van meer dan 22 euro btw moet betalen; is de waarde hoger dan 150 euro, dan moet je ook mogelijk nog invoerrechten betalen. Maar dat geldt ook weer niet voor alles wat je over de grenst koopt. Wil je precies weten hoe het zit, kijk dan op de speciale website van de Belastingdienst.