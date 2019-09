Nederlanders starten actie voor medisch 3D-lab in Sierra Leone

2019-09-20T11:18:39

2019-09-20T11:38:06

UT-student Merel van der Stelt en chirurg in opleiding Lars Brouwers hopen met crowdfunding een 3D-printlab te realiseren in het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone. Hun doel: betaalbare protheses voor iedereen.

In Sierra Leone heeft de overgrote meerderheid van de mensen nog steeds geen toegang tot medische hulpmiddelen vanwege een gebrek aan kennis, beschikbaarheid van materialen, opgeleid personeel en hoge kosten.

Daarom zetten UT-student Merel van der Stelt en chirurg in opleiding Lars Brouwers een 3D-lab op in het Masanga Hospital in Sierra Leone. Dat gebeurt in samenwerking met de studie Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente (UT) en onder begeleiding van het 3D-lab van het Radboud Universitair Medisch Centrum.

Crowdfundingactie

Het 3D-lab wordt gerund door Nederlandse Technische Geneeskunde-studenten, die samenwerken met lokale fysiotherapeuten en prothese specialisten.

Merel van der Stelt liep er drie maanden stage, van december 2018 tot februari 2019. Samen met bedenker en chirurg in opleiding Lars Brouwers is ze een crowdfunding-actie begonnen om het lokale 3D-lab goed in te richten. Het doel: voor 9 oktober zesduizend euro inzamelen.

Meer en grotere 3D-printers

In het Masanga-ziekenhuis staat nu één 3D-printer, die Ultimaker geschonken heeft. Maar er zijn meer printers nodig. Van der Stelt: “Zo hebben we voor een jongetje met kyfoscoliose een brace geprint, zodat zijn rug niet verder krom groeit. Maar elk jaar heeft hij een nieuwe, grotere brace nodig. Daarom hebben we een grotere printer nodig, met een groter bouwoppervlak.”

Ook moet het electriciteitsnetwerk van het ziekenhuis vernieuwd worden. “Nu zijn er veel stroomonderbrekingen, wat natuurlijk lastig is bij het printen.” Daarnaast wil het team lokale mensen opleiden om zelfstandig gebruik te kunnen maken van het 3D-lab, waaronder een fysiotherapeut uit het ziekenhuis en een lokale prothesemaker.

Prothese is spiegelbeeld van goede arm

De protheses betekenen veel voor mensen”, zegt Van der Stelt. “Ze krijgen niet alleen meer zelfvertrouwen, maar worden ook zelfstandiger. De arm is namelijk stevig genoeg is om bijvoorbeeld een kind te ondersteunen. Ook zijn de vingers zo gevormd dat je er bijvoorbeeld een tas mee op kunt pakken en met je meedragen.”

Merel van der Stelt UT-student technische geneeskunde Merel van der Stelt studeert na haar stage in Sierre Leone inmiddels in Nijmegen af op een onderzoek naar onderbeen-protheses. “Die moeten goed aansluiten. Prothesebouwers maken daarom nu eerst een gipsmodel van de stomp en daarna een afgietsel van hars. Ik probeer hetzelfde, maar dan met een 3D-scan en een 3D-print. Als alles goed gaat, kan ik de techniek deze winter in Sierra Leone in de praktijk toepassen.”

Het productieproces is zo simpel mogelijk gehouden, zodat de lokale bevolking zelfstandig medische hulpmiddelen kan gaan maken. “Bovendien moeten de protheses betaalbaar zijn en niet snel stuk gaan. Bewegende onderdelen zijn daardoor een risico.”

Van patiënten en lokale prothesemakers leerde Van der Stelt dat er vooral behoefte bestond aan betaalbare armprotheses. “Daarom hebben we ons daar in eerste instantie gericht op huidkleurige, op maat gemaakte geprinte armen.”

Het team gebruikt een handscanner om eerst de stomp in 3D vast te leggen. “Daarna scannen we de gezonde arm in en gebruiken de gespiegelde versie voor de prothese. Zo krijg je een goed lijkende, esthetisch verantwoorde prothese.”

Ook na 9 oktober loopt de actie door op www.3dsierraleone.com.