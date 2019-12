Microsofts blinden-app Seeing AI nu ook in het Nederlands

2019-12-04T10:31:00

2019-12-04T10:22:55

Microsofts Seeing AI-app biedt nu ook ondersteuning voor de Nederlandse taal. Met deze app kunnen blinden en slechtzienden hun smartphone-camera ergens op richten en kunstmatige intelligentie vertelt dan wat er te zien is.

Dat de app nu ook Nederlands kan herkennen, komt bijvoorbeeld van pas bij de tekst-naar-spraak-functie. Seeing AI kan een brief, etiket of een menukaart scannen en dan hardop voorlezen wat er staat. In onderstaande video zie je enkele toepassingen van Seeing AI. Zo kan de app ook een hele 'scene' omschrijven, in het filmpje bijvoorbeeld een marktkraam vol fruitsoorten.

Alleen voor iOS

De app werkte voorheen enkel in het Engels, maar verder nu ook nog in het Frans, Duits, Japans en Spaans. Goed nieuws alom? Dat nog niet helemaal. De app is namelijk alleen beschikbaar voor iOS-apparaten. Android-gebruikers met een visuele beperking kunnen deze app dus niet downloaden.