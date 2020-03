Nederlandse Wikipedia bereikt kaap van 2 miljoen artikelen

2020-03-09T11:05:00

2020-03-09T11:14:44

De Nederlandse Wikipedia heeft de kaap van 2 miljoen artikelen overschreden. De mijlpaal werd bereikt nadat een pagina over het Estádio Eládio de Barros Carvalho-stadion aan de online encyclopedie werd toegevoegd.

Dat maakt Wikimedia Nederland bekend. Artikelen op Wikipedia worden geschreven door vrijwilligers die zichzelf Wikipedianen noemen. De eer van het twee miljoenste artikel is voor een Wikipediaan met de gebruikersnaam Daka. Wikipedia Nederland kent meer dan een miljoen geregistreerde gebruikers, maar ze schrijven niet allemaal actief. Zo'n 4300 Wikipedianen hebben de afgelopen maand een bijdrage geleverd. Dit kunnen ook aanpassingen aan reeds bestaande artikelen zijn.

Oudste artikel

De Nederlandse versie van Wikipedia bestaat sinds 19 juni 2011. Het allereerste artikel is om technische reden niet meer te achterhalen, maar pagina's over de term definitie en de dichtvorm ollekebolleke horen in ieder geval bij de vroegste artikelen. Wikipedia is van oorsprong Engels en die variant is nog altijd de grootste. De Nederlandse Wikipedia heeft nog een inhaalslag te maken; de Engelse Wikipedia bestaat al uit meer dan 6 miljoen pagina's.