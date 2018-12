'Negen populairste apps allen van Google en Facebook'

2018-11-30T09:39:00

2018-11-30T09:35:47

De negen apps met het grootste bereik in Nederland zijn allen afkomstig van Google en Facebook. De ING Bankieren-app eindigt op de 10e plaats, maar wint het nog maar nét van Instagram - tevens een Facebook-app.

Dat en nog veel meer blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. WhatsApp Messenger wordt in Nederland het meeste gebruikt. Daarna volgen Google Maps, Facebook, YouTube, Facebook Messenger, Google Zoeken, Gmail, Google Play-services, Google Drive en ING Bankieren dus als hekkensluiter.

De apps van o.a. Buienradar, Marktplaats, Spotify en Nu.nl zitten in de top 20, maar scoren niet zo hoog als de diensten van Google en Facebook. Opnieuw blijkt trouwens dat Facebook-gebruik onder jongeren niet zo hoog meer is - 64 procent. Instagram is met 72 procent eerder hun sociale medium naar keuze.

Langer online, soms bewust offline

Door de jaren heen zijn we telkens langer online met onze smartphones. In 2014 was dit 27 uur per maand, nu is het al 55 uur. Gemiddeld websitebezoek duurt echter maar 2 á 3 minuten. Vooral ouderen zeggen meerdere keren per dag 'bewust offline' te zijn (50 procent), onder jongeren is dit aantal een stuk lager (22 procent).