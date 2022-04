Netflix-ceo staat open voor abonnement met reclame

2022-04-20T09:06:53

2022-04-20T09:07:07

De ceo van videostreamingdienst Netflix, Reed Hastings, laat weten dat hij openstaat voor een goedkoper abonnement dat advertenties bevat.

Het abonnement is bedoeld voor mensen die minder willen besteden aan de dienst; het moet dus een extra optie voor consumenten worden. Binnen nu en twee jaar besluit Netflix of dit abonnement er komen gaat en zo ja, in welke vorm.

Mocht het nieuwe abonnement het levenslicht zien, dan zorgt dat voor een nieuwe wending voor het bedrijf. Netflix spreekt zich namelijk al jaren uit tegen betaalde abonnementen die ondersteund worden door middel van reclame.

Netflix overweegt extra abonnement

Dat Netflix de nieuwe abonnementsvorm in overweging neemt, is niet heel vreemd. De videostreamingdienst verloor namelijk onlangs voor het eerst sinds tien jaar abonnees. Het bedrijf moet schakelen om het aantal betalende klanten op peil te houden.

Het zou ook kunnen dat Netflix investeert in het aanbieden van live sport. Dat is eveneens een onderdeel waar het bedrijf eerder van zei niets mee te willen doen. Maar in beide gevallen kan het een extra inkomstenbron opleveren.

Of zo’n abonnement dan ook naar Nederland komt, is nog de vraag. Veel andere streamingdiensten, zoals Hulu, Peacock en HBO Max, bieden abonnementen aan in de Verenigde Staten die ondersteund worden door advertenties. Ook Disney+ kondigde onlangs aan dit voornemens te zijn.