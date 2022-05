‘Netflix komt dit jaar met advertenties op eigen dienst’

2022-05-11T09:06:08

2022-05-11T09:08:44

Nog geen maand geleden kondigde Netflix aan dat de videostreamingdienst overweegt advertenties toe te voegen aan een bepaald abonnement.

Nu lijkt het erop dat dit sneller lijkt te gaan gebeuren dan aanvankelijk gedacht. De New York Times schrijft namelijk dat dit mogelijk dit jaar nog gaat gebeuren. Eerder liet de ceo van het bedrijf, Reed Hastings, nog weten dat hij dit “binnen nu en twee jaar” wil uitzoeken.

Dat was destijds al verrassend, omdat Netflix zich altijd fel uitsprak over advertenties toevoegen aan soortgelijke platformen. Dit is overigens niet het enige punt waar Netflix op terugkomt. Daar waar het bedrijf consumenten eerst stimuleerde accountgegevens te delen, is het nu voornemens een extra bedrag bovenop het gekozen abonnement te rekenen voor mensen die dat doen.

Wanneer voert Netflix de veranderingen door?

De New York Times meldt verder dat een medewerker van de videostreamingdienst aan de krant laat weten dat die veranderingen allemaal in het laatste kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Dit is trouwens niet de enige videostreamingdienst die overweegt advertenties toe te voegen aan een ietwat goedkoper abonnement. Eerder lieten namelijk Disney+ en HBO Max al hetzelfde weten. De concurrentie volgt elkaar in de voetsporen dus.