Netflix test lineaire programmering tegen keuzestress

2020-11-09T09:49:00

2020-11-13T09:51:29

Franse Netflix-kijkers hoeven niet meer zelf te kiezen welke film of serie ze willen kijken. De nieuwe Direct-functie biedt een vaste programmering die voor elke kijker gelijk is.

Het grote succes van Netflix is juist te danken aan het feit dat je zelf bepaalt wat je wanneer wilt kijken. Daar komt de term bingewatching ook vandaan. Een nieuw seizoen van je favoriete tv-serie wordt vrijwel altijd in z'n geheel online gezet; aan jou of je de hele dag ervoor aan de buis gekluisterd blijft of een langzamer tempo juist prettiger vindt.

'Kies jij maar'

In Frankrijk rolt Netflix nu een Direct-functie uit die hier haaks op staat. Series en films worden op een vast tijdstip uitgezonden. Het menu ziet er dan ook uit als een traditionele tv-gids, zodat je weet hoe laat je klaar moet zitten. Volgens Netflix is deze behoefte er omdat Franse kijkers niet altijd zin hebben om zelf te kiezen. Ze willen gewoon op de bank neerploffen en zich laten verrassen.

Voorlopig zijn er nog geen plannen bekend om de lineaire programmering naar andere landen te brengen.