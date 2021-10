Netflix voortaan duurder: Geldt dit ook voor jouw abonnement?

2021-10-08T10:01:00

2021-10-08T09:57:01

Netflix verhoogt in Nederland per direct de prijzen van zijn abonnementen. Of jij maandelijks ook duurder uit bent voor de streamingdienst, hangt af van het type abonnement. We zetten de nieuwe kosten voor je op een rijtje.

Betaal je maandelijks 7,99 euro per maand voor Netflix, dan heb je het Basic-abonnement en heb je geluk. Want de kosten hiervoor blijven gelijk. Met dit abonnement is Netflix niet in HD te streamen. Maar voor wie met name op smartphone of tablet kijkt, is die resolutie doorgaans prima.

Wil je wel graag in HD kijken, dan kom je uit bij het Standaard-abonnement. Eerder betaalde je daar 10,99 euro in de maand voor, nu is dat een euro duurder geworden: 11,99 per maand. En dan is er nog het Premium-abonnement, voor kijkers met een 4K-tv. In Ultra HD streamen kostte 13,99 per maand en de prijs is nu naar een maandelijke 15,99 euro opgehoogd.

Overigens hangt de prijs niet alleen af van de maximale resolutie, maar ook van het aantal schermen waarop je tegelijk kunt kijken. Bij Basic is dit één scherm, bij Standaard twee schermen en bij Premium vier schermen. En het aantal apparaten waarop je films en series kunt downloaden om ze zonder internetverbinding toch te kijken, is respectievelijk ook één, twee en vier.

Investering voor nieuwe films en series

Volgens de streamingdienst zijn de hogere prijzen nodig om de productie van nieuwe films en series te bekostigen. Deze Netflix Originals zijn enkel op Netflix te zien, en daardoor een belangrijke publiekstrekker. Bekende voorbeelden die onlangs ook nog in de prijzen vielen bij de jaarlijkse Emmy-uitreiking, zijn The Crown en The Queen's Gambit.

De vorige keer dat Netflix in Nederland zijn prijzen verhoogde, was vier jaar geleden.