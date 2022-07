Nieuw Gmail-uiterlijk wordt verder uitgerold

2022-06-29T09:08:39

2022-07-01T09:09:18

Sinds februari rolt Google een nieuw uiterlijk uit voor de e-maildienst Gmail, waar vanaf nu meer mensen mee te maken krijgen.

Het nieuwe design verpakt de verschillende elementen van Spaces, Chat en Meet in een nieuw design, terwijl Gmail an sich meer Material You-designelementen krijgt.

Vanaf nu geldt dat het nieuwe design opt-out is. Mocht je het tegenkomen in je eigen omgeving, dan kun je handmatig terugschakelen naar het oude ontwerp. Voorheen was het nieuwe design opt-in en kon je er voor kiezen om alvast gebruik te maken van dat nieuwe ontwerp.

Nieuw uiterlijk voor Gmail

Over het algemeen verandert de Gmail-ervaring niet aanzienlijk, maar werken sommige dingen voortaan wel net even anders dan je wellicht gewend bent van de dienst.

Voortaan tref je alle losse elementen niet meer aan in het standaardmenu van Gmail. De onderdelen staan in een menu links van die interface, in de vorm van maximaal vier knoppen.

Elk onderdeel (Mail, Spaces, Chat en Meet) heeft z’n eigen knop. Wanneer je op één van de knoppen drukt, dan krijg je toegang tot de opties en onderdelen van die specifieke functie.

Dit moet gebruikers uiteindelijk meer overzicht aanbieden, zonder in te hoeven leveren op functionaliteit. Hoe dan ook, de kans is groot dat je vanaf nu met het nieuwe design te maken krijgt.