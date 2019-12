Nieuw logo voor Windows en vele andere Microsoft-diensten

2019-12-13T09:44:00

2019-12-13T09:30:56

Door de decennia heen heeft Microsoft een breed scala aan programma's en diensten uitgebracht, elk met een eigen look. Het bedrijf steekt nu meer dan 100 van de bijbehorende icoontjes in een nieuw jasje.

Het idee erachter is dat de 'software en services' qua uitstraling beter op elkaar aansluiten. Microsoft wil daarmee benadrukken: dit is een Microsoft-product. Er is gekozen voor één huisstijl, namelijk Fluent Design. Die typeert zich door afgeronde hoeken, kleurovergangen (van licht naar donker, bijvoorbeeld) en een subtiel 3D-effect door bepaalde onderdelen van een logo naar de voorgrond te verplaatsen.

Subtiel verschil

Een logo dat eerder al opnieuw werd ontworpen volgens deze regels, was het logo voor de Edge-browser. Bij het vernieuwde Windows-logo zijn de aanpassingen minder rigoureus. Het grootste verschil met het reeds bestaande Windows-icoon is dat het effen blauw vervangen is door vier tinten blauw. Daarnaast zijn de hoeken minder puntig.

Wanneer de nieuwe icoontjes uitkomen, is niet precies bekend.