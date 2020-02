Nieuwe emoji in 2020: diversiteit voert boventoon

2020-01-31T09:47:00

2020-01-31T09:38:22

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe emoji en in de loop van 2020 komen er 117 extra figuurtjes bij. Na lang wikken en wegen heeft het Unicode Consortium de definitieve lijst vastgesteld.

Wat opvalt is dat veel van de emoji een variant zijn op reeds bestaande, maar dan met verschillende huidskleuren of genders. Zo komt er naast de 'man in tuxedo' ook een 'vrouw in tuxedo', plus een vrouwelijke kerstman (kerstvrouw?) en een man in een bruidsjurk. Voor transgenders specifiek worden een symbool en een vlag toegevoegd.

Wanneer komen ze uit?

De overige emoji uit Unicode 13.0 vallen in allerlei categorie├źn. Zo is er een nieuw 'Italiaans' handgebaar, een ninja, een ijsbeer, een mammoet, een toverstaf, een grafzerk, een muizenval en nog veel meer figuren/dieren/objecten. Het duurt nog wel een poosje voor alle smartphone-fabrikanten de nieuwe emoji aanbieden, pas in de tweede helft van 2020.┬á