Nieuwe emoji maken intrede in Windows 11

2021-11-24T11:45:00

2021-11-24T11:21:19

Een nieuwe update voor Windows 11 brengt opgefriste emoji met zich mee. Daarmee keert ook Clippy terug naar het besturingssysteem, de nieuwe versie van de paperclip-emoji neemt de vorm aan van de voormalige Office-mascotte.

De meest in het oog springende wijziging is dat de gezichtjes en icoontjes niet meer omringd worden door zwarte randen. Dat geeft ze gelijk een speelser en vriendelijker uiterlijk. De emoji komen tevoorschijn als je op de Windows-toets en . (punt) drukt. Het emoji-paneel opent en vanuit hier kun je ze selecteren voor gebruik in tekstverwerkers, sociale media, et cetera.

Microsoft kondigde de makeover voor emoji eerder dit jaar al aan. Destijds was er ook sprake van heuse 3D-emoji, maar nu is duidelijk dat die niet naar Windows 11 komen. Wel wil het bedrijf ze integreren in andere Microsoft-diensten zoals Teams en Skype. Vooralsnog is niet bekend wanneer dat zo ver is.

Windows Update

De vernieuwde smoeltjes komen als Windows Update op het besturingssysteem binnen. Of jouw pc aan de beurt is, controleer je onder Instellingen, Windows Update. Ze komen overigens niet voor Windows 10 beschikbaar.