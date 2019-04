Nieuwe Epson EcoTank-printers zijn compacter

2019-04-04T10:00:00

2019-04-04T08:15:10

De EcoTank-printers van Epson werken niet met traditionele cartridges, maar met 'tanks' waar je zelf de inktflessen in leeg knijpt. Dat kan flink schelen in de kosten, is in het verleden al gebleken.

Het voornaamste verschil in de nieuwe modellen ET-2720 (zwart) en ET-2726 (wit) ten opzichte van de vorige printers, is dat het inktreservoir naar de voorzijde is verplaatst. Eerder zat die aan de zijkant. Gevolg: de printers zijn weer wat compacter.

Dubbelzijdig