Nieuwe Google-hardware: Nest Hub en betaalbare Pixel 3a

2019-05-08T09:54:00

2019-05-08T10:23:44

Google kondigt tijdens zijn jaarlijkse I/O evenement naast Android-updates ook nieuwe hardware aan. De Google Home Hub heet voortaan Nest Hub en komt voor het eerst naar Nederland. Daarnaast zijn de Pixel 3a en Pixel 3a XL de eerste middenmoters in Google's eigen smartphone-lijn.

De Nest Hub is een slimme assistent, die bestaat uit een beeldscherm van 7 inch met daaronder een speaker voor het oppikken van spraakcommando's. De nieuwe naam komt doordat de hardwaredivisies Google Home en Google Nest zijn samengevoegd.

Het apparaat werkt nauw samen met Nest-producten. Zo kan het beelden tonen van Nest-camera's en deurbellen. Ook de slimme thermostaat van Nest is er mee af te stellen. Daarnaast zijn bekende functies van de Google Assistent van de partij.

De hub kost 129 euro en wordt vanaf 28 mei geleverd.

Pixel 3a en 3a XL

Met de nieuwe, goedkopere Pixel-toestellen wil Google de drempel voor de aanschaf van zijn telefoons aanzienlijk verlagen. De Pixel 3a is voorzien van een 5,6 inch OLED-scherm met een resolutie van 2220 x 1080 pixels, de XL heeft een groter scherm van 6 inch. Daarvan is de processor tevens sneller, maar het werkgeheugen is met 4 GB gelijk.

Een groter model betekent ook een grotere accu, en dat is in dit geval een 3700 mAh-accu. De normale 3a wordt gevoed door een 3000 mAh accu en beide zijn net als de duurdere Pixel 3 razendsnel op te laden. Knap is dat de camera's gelijk zijn aan die van de veel duurdere Pixel 3. Op de selfiecamera is wel bespaard, géén dubbele selfiecamera maar een eenvoudige 8 megapixel lens.

De nieuwe Pixel 3a en 3a XL zijn per direct beschikbaar in de kleuren zwart, wit en paars, voor een bedrag vanaf respectievelijk 399 euro en 479 euro. Maar nog niet in Nederland. Bestellen over de grens is de enige optie, bijvoorbeeld uit Duitsland of Frankrijk.