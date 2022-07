‘Nieuwe release Windows verschijnt in 2024’

2022-07-15T09:22:49

2022-07-18T09:21:57

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan verandert Microsoft de Windows-roadmap en verschijnt er elke drie jaar een nieuwe release.

Windows 11 verscheen in 2021. En als we dan drie jaar vooruit rekenen, dan komt de volgende grote release dus ergens in 2024 aan. Dat meldt Windows Central op basis van anonieme bronnen.

Aanvankelijk stond er nog een versie van Windows gepland die in 2023 zou moeten verschijnen, genaamd Sun Valley 3. Maar bronnen melden nu dus dat die versie geschrapt is.

Meer functies voor Windows

Dit is niet de enige verandering die Microsoft doorvoert. Per Windows-update kunnen we voortaan ook meer nieuwe functies verwachten.

Dat begint al met Windows 11-versie 2H22 (ook wel Sun Valley 2 genoemd). Waarschijnlijk kunnen we elk kwartaal een update verwachten die meer opties toevoegt aan het systeem.

Het is echter niet duidelijk of dit om vrij grote of toch enigszins beperkte functionaliteiten gaat. Microsoft zou namelijk ook wat kleinere onderdelen kunnen toevoegen mettertijd.

Naar verluidt verpakt het bedrijf uit Redmond die functies in updates genaamd Moments. Uiteraard komen die updates eerst naar Insiders toe, voordat het grote publiek aan de beurt is.

Het wachten is nu op de bevestiging van Microsoft. Het is vooralsnog niet bekend wanneer Microsoft de mogelijke veranderingen aankondigt.