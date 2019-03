Nieuwe stappen Facebook en YouTube tegen nepnieuws

2019-03-08T10:09:00

2019-03-08T10:11:43

Nepnieuws en complottheorie├źn tieren welig op sociale media. Door algoritmen die soortgelijke berichten en video's aanbieden, kun je zomaar eens in je geloof versterkt worden. Facebook en YouTube nemen beide nieuwe stappen op het gebied van de misleidende content die op hun platformen wordt gedeeld.

Eerst Facebook dan. Het medium werkt al langer samen met factcheckers en geeft een waarschuwing zodra iets nepnieuws lijkt te zijn. Voortaan gaat men daarnaast specifieker letten op berichten rond antivaccinatie. Het gaat dan om advertenties die ouders oproepen hun kinderen niet te laten vaccineren.

Facebook werkt samen met onder meer de World Health Organization om deze content te identificeren. Facebook-groepen die om dit onderwerp draaien, worden daarnaast lastiger te vinden en worden niet meer door algoritmen aangeraden. In een later stadium is het de bedoeling dat gebruikers actief worden verwezen naar websites met betrouwbare vaccinatie-informatie.

Broodje aap

YouTube neemt soortgelijke maatregelen op een bredere schaal. Wanneer op basis van zoekopdrachten veel broodjeaapverhalen opduiken (word je ziek van paracetamol, is de aarde plat), komt bovenin beeld een melding te staan: 'pas op, deze informatie klopt niet'. Het platform werkt daarvoor samen met partners die specialiseren in het duiden van waarheden.

De functie is nu alleen nog beschikbaar in India, maar moet in de toekomst ook wereldwijd uitkomen. De afgelopen jaren merkten sociale media dat ze een cruciale rol spelen bij de verspreiding van nepnieuws, zoals tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bedrijven nemen nu meer hun verantwoordelijkheid, maar willen tegelijkertijd niet van censuur beschuldigd worden.