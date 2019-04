Nieuwe Xbox lust geen schijfjes

2019-04-18T11:52:48

2019-04-18T11:48:53

Microsoft heeft een nieuwe Xbox aangekondigd. Bijzonder aan de Xbox One S All-Digital Edition is dat er geen fysieke games meer op gespeeld kunnen worden: de console heeft namelijk geen schijfstation meer.

Nu is het natuurlijk waar dar er, met name de afgelopen jaren, het downloaden van games een enorme vlucht heeft genomen. Ook bij de PlayStation (van Sony) en de Switch (Nintendo) worden steeds meer games (alleen) digitaal aangeboden.

Maar waar die consoles nog wel gebruikt kunnen worden met fysieke games, is dat bij deze nieuw Xbox dus niet meer mogelijk. Microsoft zelf prijst de One S All-Digital aan als dé keuze voor prijsbewuste gamers (want: met 229 euro kost hij 70 euro minder dan de Xbox S One) en grijpt meteen de gelegenheid aan om de Xbox Game Pass nog eens onder de aandacht te brengen. Wie zo’n pas heeft, kan kiezen uit ruim 100 games en die spelen zolang het Game Pass-abonnement loopt (of tot de game uit het aanbod wordt gehaald). Ben je echt he-le-maal weg van een game, dan kun je hem ook met korting kopen.

Minecraft

Wie een Xbox One S All-Digital Edition koopt, krijgt er drie games bij: Minecraft, Forza Horizon 3 en Sea of Thieves. De nieuwe console is verkrijgbaar vanaf 7 mei 2019.