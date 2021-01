Nieuwjaarswensen massaal digitaal gedeeld

2021-01-04T09:39:00

2021-01-06T11:11:07

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2021! Grote kans dat je dit iemand de afgelopen jaarwisseling digitaal hebt toegewenst. Providers en sociale media zagen n in de nacht van 31 december op 1 januari opnieuw een piek in het dataverkeer.

Op nieuwjaarsavond merkte Facebook 1,4 miljard video- en audiogesprekken op bij WhatsApp. Het hoogste aantal op één dag tot op heden en een stijging van 50 procent ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Facebook Messenger zag het aantal videogesprekken ook verdubbelen, maar dit aantal geldt alleen voor de Verenigde Staten. Op Facebook zelf en Instagram werden wereldwijd meer dan 55 miljoen live-video's uitgezonden.

Bij Nederlandse providers zijn ook records verbroken. Op het mobiele netwerk van KPN is in vier uur tijd 248 TB aan mobiele data uitgewisseld. Vorig jaar was dit nog 196 TB. Bij VodafoneZiggo betrof het 185 TB, wat een stijging is van 28 procent. De vorige jaarwisseling werd wel een nog hogere stijging gemeten; volgens de provider maakten we dit jaar juist meer gebruik van onze vaste verbindingen omdat we meer thuis zaten.

Elk jaar drukker

Door lockdowns wereldwijd konden velen de nieuwjaarsnacht niet bij elkaar vieren. Dat verklaart deels de recordcijfers, maar ook zonder pandemie is er elk jaar sprake van meer dataverkeer tijdens oud en nieuw. Dat komt dan weer omdat telkens meer mensen een smartphone bezitten en digitaal telkens vaardiger worden. Nog een laatste keer terugblikken op 2020? Lees ons jaaroverzicht!