Nikon Coolpix W150 ook geschikt voor kids

2019-05-30T14:00:00

2019-05-30T07:28:42

Deze fleurige camera is de Coolpix W150 van Nikon. Het fototoestel is waterdicht om mee te duiken en schokbestendig.

Uitlenen aan de (klein)kinderen moet dan ook geen probleem zijn, het apparaat kan tegen een stootje. Daarnaast is de speelse interface zo ingericht dat ook de jongste fotografen ermee uit de voeten kunnen.

Opleuken

Kiekjes zijn eventueel op te fleuren met filters en kaders, om ze vervolgens naar smartphones te sturen via de SnapBridge-app. De camera is ook in andere kleuren verkrijgbaar. De adviesprijs is 169 euro.