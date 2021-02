Nobi is slimme lamp met valdetectie voor ouderen

2021-02-16T10:00:00

2021-02-16T09:47:41

Bij onze zuiderburen werkt een Antwerpse startup aan Nobi, een slimme lamp voor alleenstaande ouderen die slecht ter been zijn.

Sensoren in de verlichting houden in de gaten of er sprake is van een val en kan zo nodig automatisch familie of hulpdiensten inlichten. Verder springt de lamp uit zichzelf aan dankzij bewegingsdetectie, zodat de bewoner niet langer in het donker en op de tast naar lichtknopjes op zoek hoeft.

Eind dit jaar

De veelbelovende gadget is nog volop in ontwikkeling en komt naar verwachting eind 2021 op de markt voor een nog onbekende prijs. Bekijk hieronder een korte animatie van de lamp in actie.