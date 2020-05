Nog verder vliegen met DJI's Mavic Air 2-drone

2020-05-26T14:00:00

2020-05-26T10:09:51

Begin 2018 bracht DJI zijn Mavic Air-drone uit. Die wordt nu opgevolgd door de Mavic Air 2. Wat zijn de verschillen?

De camera is aanzienlijk verbeterd, die schiet nu beelden met een 48-megapixel-sensor. De accucapaciteit is hoger, waardoor de drone langer in de lucht blijft. Dat was 21 minuten, nu maximaal 34 minuten.

Verder weg

Het vorige model had een bereik van 4 kilometer, maar met de Air 2 kun je tot wel 10 kilometer van je af vliegen. De beelden worden razendsnel naar je smartphone gestreamd, zodat je live mee kunt kijken. De drone wordt verkocht vanaf 849 euro.