Nokia 105 kost ongeveer een tientje

2019-08-22T10:00:00

2019-08-22T08:44:14

Je vindt waarschijnlijk niet snel een goedkopere telefoon dan de nieuwe Nokia 105. We zeggen bewust niet 'smartphone', want er zijn geen apps op te installeren.

 Toch blijft het niet alleen bij bellen en sms'en. Zo staan er wat spelletjes op, waaronder Snake. Ook FM-radio is er op te ontvangen, waar naar te luisteren is via de koptelefooningang.

Voor nood

Oh ja, en vergeet de zaklampfunctie niet. De standby-tijd is krap een maand. Al met al een leuk telefoontje om in noodgevallen achter de hand te hebben. De adviesprijs is 13 euro.