Nokia 1.4: Smartphone voor net geen 100 euro

2021-03-18T14:00:00

2021-03-18T09:26:42

Met de Nokia 1.4 haal je een budgetsmartphone in huis die op Android Go draait. Deze versie van het besturingssysteem is toegespitst op het vlot laten draaien van toestellen met bescheiden specificaties.

Er is in dit geval slechts 1 GB werkgeheugen en 16 GB opslagruimte voor handen. Dit laatste is wel uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Naast de 8 megapixel-hoofdcamera is nog een macrolens te vinden.

Accuduur en prijs

De accuduur betreft twee dagen, opladen gebeurt nog via micro-usb. Daar is dus enige geduld voor nodig. De Nokia 1.4 wordt voor 99 euro verkocht.