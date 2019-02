Nokia 210 onthuld: internet op zak voor paar tientjes

2019-02-25T10:15:00

2019-02-25T10:11:07

Nokia kondigt tijdens de Mobile World Congress de Nokia 210 aan, een retro-mobiel in lijn met de eerder opnieuw uitgebrachte Nokia 3310. Een belangrijk verschil is dat de 210 niet alleen voor bellen en sms'en is bestemd, maar ook internet aan boord heeft.

De Nokia 210 gaat zo'n 30 euro kosten. Voor een paar tientjes heb je straks dus al een telefoontje waarmee je altijd bereikbaar bent, ook oor online contacten. Er is ondersteuning voor 3G- en 4G-netwerken. De browser van dienst is Opera Mini. Daarnaast kun je er ook andere apps op downloaden. Maar omdat het toestel niet op Android draait, is nog even afwachten welke apps dat zijn.

Je hoeft niet vaak op te laden, omdat er met een standby-stand van 20 dagen wordt geadverteerd. Overigens is de accu ook te vervangen Er zit een koptelefoonaansluiting op en je kunt er FM-radio mee ontvangen. Wanneer de Nokia 210 in Nederland te koop is, is nog even afwachten. Er zijn drie kleuren aangekondigd: zwart, rood en grijs.

Nokia 9 PureView

Nokia onthult overigens nog meer smartphones op de MWC-beurs te Barcelona. De Nokia 9 PureView springt het meest in het oog, omdat deze maar liefst vijf camera's aan de achterzijde bezit. Maar niet voor verschillende soorten foto's zoals we vaak bij andere fabrikanten zien. Het betreft vijf sensoren die tegelijk afgaan zodra je een foto maakt.

Het betreft twee sensoren die kleur vastleggen en drie monochroom-sensoren. Deze combinatie legt extra gedetailleerde foto's vast, aldus de makers. Voor 599 euro lijken de specificaties degelijk, zo is er 6 GB werkgeheugen voor handen. Opvallend is dat de Snapdragon 845-processor alweer een jaartje oud is. Nokia kon kiezen voor de opvolger ervan, maar deed dat niet.

Nokia 3.2, 4.2 en 1 Plus

Tot slot komen er nog drie andere budgetmodellen aan. De Nokia 3 en 4 worden opgevolgd door de Nokia 3.2 (149 euro) en de Nokia 4.2 (199 euro). Beide hebben grotere schermen dan hun voorgangers en de selfiecamera zit in een notch (inkeping) verwerkt. De Nokia 1 Plus kost 99 euro en draait Android 9 Go. De drie telefoons komen in mei uit.