Nokia 2720 Flip: Terugkeer van de klaptelefoon!

2019-09-06T15:35:00

2019-09-06T15:27:25

Dramatisch je telefoon dichtklappen na een verhit gesprek. Een van de guilty pleasures waar we afstand van moesten nemen met de komst van smartphones zoals we die nu kennen. Heb je daar ook heimwee naar, dan is de Nokia 2720 Flip voor jou bedacht.

De originele Nokia 2720 lanceerde in 2009. Precies tien jaar later brengt de Zweedse smartphone-fabrikant het toestel opnieuw uit, zo maakt het bedrijf bekend op de IFA-beurs te Berlijn. Hoewel het ontwerp is afgekeken, is deze nieuwe telefoon niet 'dom'. Verbinding maken met 4G-netwerken is gewoon een optie en er staan ook enkele apps op.

De Nokia 2720 Flip draait niet op Android maar op KaiOS en zelf apps installeren zit er niet in. Populaire apps als WhatsApp, Facebook, YouTube en Google Maps staan er standaard op geïnstalleerd. Ook de Google Assistant is op te roepen. Er zit eveneens een camera op, maar verwacht daar met een resolutie van slechts 2 MP (wel met flitser) niet teveel van.

Prijs

Snel een berichtje terugsturen zal even wennen zijn. Grote kans dat je niet meer gewend bent om op een T9-toetsenbordje te typen. De batterijduur wordt geschat op 28 dagen. Aan de zijkant zit nog een SOS-knop, die je kunt indrukken om gelijk contact te zoeken met een naaste. Het toestel komt deze maand nog uit en kost dan 89 euro.