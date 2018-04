Notch Huawei P20 kan worden uitgezet

2018-03-28T11:26:00

2018-03-28T11:19:25

De nieuwe Huawei P20 heeft net als vele nieuwe smartphones een inkeping in het scherm. Maar Huawei heeft het wel op een iets andere manier gedaan. Er is namelijk een functie geïntroduceerd waarmee je de inkeping kunt uitschakelen. Heel eenvoudig: deze instelling verandert de statusbalk naar zwart, waardoor de inkeping, met de camera, aan de voorkant slim gecamoufleerd wordt.

Alhoewel het niet helemaal perfect is, zoals de afbeeldingen hieronder laten zien, zal je goed moeten kijken om het begin en einde van de inkeping te zien.

Dit is een slimme manier geweest van Huawei om de notch te kunnen gebruiken maar de gebruiker toch een keuze te geven. Ook voor appontwikkelaars is deze functie een geschenk uit de hemel. Het is voor hen nu een stuk makkelijker hun apps om te zetten naar het nieuwe format, en kunnen zelfs apps blijven produceren zonder na te denken over het integreren van de inkeping.

Google

Google heeft ook last gehad met de plotselinge verandering in de gebruikersinterfaces van zo veel telefoons. De nieuwste versie van Android bevatte een functie waarmee ontwikkelaars hun apps al konden testen met het gebruik van de inkeping. Dit vooral zodat ze zeker waren dat alles er goed uitzag met of zonder inkeping.

De kans bestaat dat we deze functie van Huawei binnenkort wel op meer telefoons zullen zien verschijnen, vooral na de vele feedback van gebruikers die de inkeping helemaal niks vinden.