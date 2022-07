Nothing Phone (1) officieel gepresenteerd

2022-07-13T09:09:36

2022-07-13T09:22:06

Nothing, de start-up van OnePlus-oprichter Carl Pei, kondigt officieel de Nothing Phone (1) aan. Dit is de eerste smartphone van de onderneming.

De Nothing Phone (1) trekt designelementen door die we ook bij de Nothing Ear (1) (een setje oordopjes) zagen. De telefoon beschikt over een transparant design en heeft ledverlichting.

Die verlichting zit op de achterkant en gaat aan wanneer je bijvoorbeeld gebeld wordt. Daarnaast weergeeft de smartphone er zijn oplaadstatus mee. Ook dienen ze als een soort lamp voor foto’s maken in het donker.

Nothing Phone (1) met opvallend design

Het bedrijf noemt die speciale verlichting Glyph-interface. De ledverlichting zit achter een glazen achterkant; maar de fabrikant levert gelukkig standaard een doorzichtig hoesje mee.

Wat niet aanwezig is in de doos: een oplader. Maar dat is niet vreemd. Partijen als Apple, Samsung en Sony doen dat ook al niet meer, dus Nothing volgt hiermee simpelweg een moderne trend.

Qua specs komen we een midrange Snapdragon 778G+-processor tegen, vergezeld door 8 tot 12 GB aan werkgeheugen. Verder is er ondersteuning voor 5G aanwezig.

Het oled-scherm heeft een formaat van 6,55-inch, een resolutie van full hd en een (dynamische) verversingssnelheid van maximaal 120 Hertz. De accu heeft een capaciteit van 4.500 mAh.

Nothing OS en Android

Verder is er 128 tot 256 GB aan werkgeheugen en treffen we twee camera’s op de achterkant aan van vijftig megapixel. Het toestel draait op Nothing OS, een softwareschil bovenop Android 12.

Je mag rekenen op drie jaar aan updates. Naast een hoesje levert Nothing nog een usb-c-kabel mee. De telefoon is straks verkrijgbaar in twee versies: een zwarte en witte uitvoering.

De goedkoopste variant kost 469 euro (8 GB ram en 128 GB rom), terwijl de duurste versie 549 euro kost (12 GB ram en 256 GB rom). De 8GB-versies zijn meteen te koop.