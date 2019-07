Nu al eerste nepadvertenties voor Libra

Facebook kampt nu al met vele nepprofielen op het social media-platform die gebruikers lokken met kortingen op de net aangekondigde cryptomunt Libra. Hierover schrijft The Washington Post.

De Libra komt er voorlopig niet eerder dan in de eerste helft van volgend jaar, maar volgens de Amerikaanse krant zijn er nu al tientallen accounts, pagina’s en groepen op Facebook en Instagram die kortingen op de aanschaf van de munt aanbieden. Vervolgens wordt er doorverwezen naar een frauduleuze website.

Afgelopen maand kondigde Facebook de digitale munt aan, die wordt gecontroleerd door de Libra Association, nu nog bestaande uit 28 leden. Onder de leden vallen onder meer betaalmaatschappijen als Visa en Mastercard, maar ook eBay en enkele non-profit organisaties en durfkapitalisten. Met het digitale geld kun je producten kopen, donaties doen of geld overmaken.

Volgens The Washington Post is het aantal nepaccounts een teken dat Facebook moeite heeft om fraude tegen te gaan en vertrouwen te creëren in het nieuwe financiële systeem. Vanuit Brussel en Washington is er veel kritiek op de cryptomunt. Deze zou Facebook onder meer te veel macht geven.

Een woordvoerder van Facebook liet weten dat het frauduleuze websites en pagina’s verwijdert, indien deze niet overeenstemmen met het beleid van het social media-platform. “We blijven werken aan manieren om fraude op ons platform snel op te sporen”, aldus de woordvoerder.