NUC 9 Extreme is gaming-pc met miniatuurformaat

2020-05-26T10:00:00

2020-05-26T10:06:50

Over het algemeen zijn barebones-systemen zoals de NUC-lijn van Intel niet bedoeld voor het zware werk. De NUC 9 Extreme is hierop een uitzondering.

De NUC 9 Extreme wordt verkocht als heuse gaming-pc in een bijzonder compacte behuizing. De binnenzijde is opgedeeld in twee blokken. Het 'Compute Element' huist daarbij zaken als de i9-9980HK-processor, plus los aan te schaffen componenten als de schijven/ssd's en het werkgeheugen.

Niet elke videokaart

Ernaast is plaats voor een krachtige videokaart zoals de Geforce RTX 2070 Mini. Houd er bij eventuele aanschaf rekening mee dat niet zomaar elke grafische kaart past, de meeste blijven simpelweg te groot. De mini-gaming-pc wordt verkocht voor een prijs vanaf 1.640 euro.