‘Nvidia roept productie RTX 3090 Ti een halt toe’

2022-01-17T09:38:01

2022-01-17T09:48:08

Naar verluidt heeft Nvidia de productie van het volgende vlaggenschip van het bedrijf, de GeForce RTX 3090 Ti, een halt toegeroepen. De productie staat even op pauze.

Dat meldt de redactie van TweakTown op basis van bronnen die bekend zijn met de situatie. Nvidia zou productiepartners gevraagd hebben de productie tijdelijk te pauzeren. Helaas kon de bron niet precies aangeven waarom de fabrikant dit doet, dus daarover tasten we in het duister.

RTX 3090 Ti-productie op pauze

Uit eerder informatie, van de website VideoCardz, bleek dat de RTX 3090 Ti op 11 januari zou lanceren. Daarna zou de grafische kaart vanaf 27 januari te koop zijn. Echter, 11 januari ging voorbij en de lancering bleef uit – dus nu leeft de verwachting dat de kaart ook niet per eind januari te koop is. Dat geeft het bericht van TweakTown iets meer geloofwaardigheid, ook al kunnen we niet precies controleren waar het nieuws daadwerkelijk vandaan komt.

Tijdens CES 2022 liet fabrikant Nvidia nog weten dat we later deze maand meer details zouden ontvangen over de RTX 3090 Ti. Heel even leek het er dus op dat de kaart toch deze maand te koop zou zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat er sinds de beurs het één en ander veranderd is achter de schermen, waardoor de plannen gewijzigd moesten worden.