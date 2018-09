Oculus stelt vr-brillen beschikbaar voor scholen en musea

2018-08-29T09:43:00

2018-08-29T10:33:33

Virtual reality is niet alleen geschikt voor entertainment, het krijgt ook telkens meer een educatief karakter. Daarom starten nu in verschillende steden zogeheten Oculus Education Pilot Programs, waarbij vr-brillen worden uitgedeeld aan scholen en musea.

Dat maakt Oculus bekend in een blogpost. In Taiwan, Japan en Seattle worden verscheidene initiatieven gestart die door Oculus Rift-brillen mogelijk worden gemaakt. Denk dan aan exposities in musea, die in virtual reality van een extra dimensie worden voorzien.

Als voorbeeld wordt o.a. Titanic VR aangehaald. Daarin zak je af naar de oceaanbodem om het wrak van het bekende schip te verkennen en zo meer te leren over de geschiedenis daarachter.

Bij de les

Er wordt tevens geëxperimteerd met vr-toepassingen in het onderwijs. In Japan uit dat zich in leren op afstand. Scholieren die in afgelegen gebieden wonen en daardoor niet altijd fysiek aanwezig kunnen zijn, kunnen dankzij virtual reality toch bij de les blijven.

Kortgeleden lanceerde de Oculus Go-bril. Daarmee zit je niet langer vast aan een pc, de headset werkt op zichzelf. Eenvoudiger in gebruik en bovendien een stuk goedkoper dan de Oculus Rift zelf.