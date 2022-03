Oekraïne helpen? Dit kun je doen

2022-03-02T16:52:00

2022-03-03T16:31:29

Natuurlijk volgen we ook bij Reshift wat er in de wereld en in Oekraïne gebeurt. Heel Nederland wil helpen. Jij vast ook. Maar wat kun je doen? Hier zetten we een aantal mogelijkheden op een rij. Verre van volledig, maar het is een begin. En elk beetje telt!

Doneren

Meer energie voor licht of telefoon kan in nood het verschil tussen leven en dood betekenen. Letterlijk. Help mee dat verschil te maken en koop een powerbank voor iemand in nood. Reshift Digital, uitgever van onder andere Computer Idee, is daarom de actie Power to the People gestart om powerbanks te doneren aan de inwoners van Oekraïne.

De snelste en makkelijkste manier om te helpen, is door geld te doneren. Je kunt dat doen bij de bekende goede doelen:

UNHCR: https://donate.unhcr.org/int/en/ukraine-emergency

Vluchtelingenwerk Nederland: https://actie.vluchtelingenwerk.nl/doneren-oekraine-rusland

Unicef: https://www.unicef.nl/doneren/help-de-kinderen-in-oekraine

Rode Kruis: https://doneer.rodekruis.nl/oekraine

Ook is inmiddels Giro 555 geopend, van de samenwerkende hulporganisaties: https://giro555.nl

Daarnaast zijn er kleinere initiatieven waaraan je kunt doneren, zoals de Stichting Oekraïners in Nederland, die het ingezamelde geld willen gebruiken voor de rehabilitatie van gewonde soldaten, ondersteuning voor gevluchte kinderen en ondersteuning voor families van gesneuvelde soldaten.

Een ander initiatief is dat van Transporteffect & Chauffeursnieuws, dat met het geld gestrande Oekraïense vrachtwagenchauffeurs voorziet van voedselpakketten en andere eerste levensbehoeften: https://www.doneeractie.nl/help-de-oekra-239-ense-chauffeur-in-nederland/-61026.

Zelf in actie komen?

Wil je zelf meer doen dan alleen geld doneren, dan zijn er allerlei acties waaraan je kunt meedoen.

- In bijna elke plaats in Nederland worden intussen inzamelingsacties georganiseerd. Informatie daarover vind je vaak op Facebook, maar ook lokale nieuwssites en huis-aan-huisbladen berichten erover. Je kunt eventueel je gemeente bellen om te vragen of zij op de hoogte zijn van bestaande initiatieven.

- Naast spullen kun je ook tijd geven. Er wordt massaal gegeven aan deze acties. Dat betekent dat de organisatie vaak ook handjes nodig heeft, om spullen te sorteren en in te pakken.

- Ook hard nodig zijn opslagruimte en vervoer. Heb je een lege schuur of loods, of heb je een busje en ben je bereid naar Polen, Hongarije of een van de andere buurlanden van Oekraïne te rijden? Meld je dan vooral aan bij een van de initiatieven in je woonplaats en kijk wat jij kunt doen.

- Heb je woonruimte over waar vluchtelingen tijdelijk zouden kunnen verblijven? Dat kan een kamer in je huis zijn, maar bijvoorbeeld ook een vakantiehuis. Er zijn verschillende organisaties waarbij je je kunt aanmelden, zoals Takecarebnb. Er zijn de afgelopen dagen ook allerlei burgerinitiatieven opgezet, zoals Room For Ukraine en Onderdak Oekraïne.

Op de site van Vluchtelingenwerk staat een lijst met antwoorden op de meest gestelde vragen over het in huis nemen en/of woonruimte bieden aan vluchtelingen.

- Je kunt ook je stem laten horen tijdens demonstraties, die momenteel ook overal in het land georganiseerd worden.

Check je lokale nieuwssites of huis-aan-huis-kranten om te zien waar jij in de buurt kunt helpen.

Geen nepnieuws volgen of verspreiden

Wil je weten wat er allemaal gebeurt, ga dan niet af op vage Facebook-geruchten of complotdenkers op internet. Gebruik betrouwbare media. We hebben er een aantal voor je verzameld. De informatie is in het Nederlands of in het Engels. Beperk je vooral ook niet tot één bron: juist door er meer te gebruiken, krijg je een duidelijker beeld van wat er gebeurt.

Betrouwbare sites zijn bijvoorbeeld die van de NOS, BBC, The Kyiv Independent, The New Voice of Ukraine, Bellingcat en The Moscow Times. Wat die laatste betreft: media in Rusland mogen van de toezichthouder bepaalde woorden niet gebruiken. Oorlog, offensief en invasie zijn verboden. In plaats daarvan moet de term speciale operatie gebruikt worden.

Tot nu toe (2 maart 2022) lijkt de Moscow Times zich daar in ieder geval niets van aan te trekken.

The Moscow Times gebruikt nog steeds het door de Russische overheid verboden woord invasie.

Twitter als nieuwsbron

Zit je op Twitter, dan kun je daar de oorlog in Oekraïne bijna in realtime volgen. Veel journalisten, fotografen en oorlogscorrespondenten doen ter plekke of vanuit de buurlanden verslag. Ook president Zelensky, inmiddels gevolgd door 4,4 miljoen mensen, houdt daar in zowel het Oekraïens als het Engels de wereld op de hoogte. Andere relevante Twitter-accounts zijn bijvoorbeeld die van:

• RTL-correspondent Jeroen Akkermans

• Trouw-verslaggever Michiel Driebergen

• Journalist Harald Doornbos

• Nieuwsuur-reporter Gert-Jan Dennekamp

• Christopher Miller van BuzzFeedNews

• Illia Ponomarenko van de Kyiv Independent

• Nika Melkozerova van The New Voice of Ukraïne.

• Derk Sauer, de Nederlandse oprichter van The Moscow Times, is het volgen ook meer dan waard.

Wat je ook wilt doen: dóe het!

Het enige wat geen nut heeft, is machteloos toekijken en niets doen. Dus of je nu een paar euro doneert of met een bus vol spullen naar Polen rijdt: Дякую!