Office-documenten weldra in Edge-browser te openen

2021-05-03T10:28:00

2021-05-06T09:19:49

De Edge-browser is al een veelzijdigde pdf-lezer, maar gek genoeg kun je er dan weer niet een Word-document in openen. Daar lijkt verandering in te komen, want Microsoft test de optie voor het lezen van Office-bestanden in Edge.

Dat ontdekte de site Techdows in een recente ontwikkelaarsversie van Edge, die nog niet voor reguliere gebruikers beschikbaar is. De functie heet Office Viewer en is terug te vinden in het instellingenmenu van de browser, onder de downloadopties. "Door dit in te schakelen, openen Office-documenten in de browser in plaats van dat ze gedownload worden", leest de beschrijving die erbij staat.

Binnen de browser blijven

Vermoedelijk kun je via deze route geen Office-documenten bewerken, daarvoor heb je nog steeds de Office-software op je pc nodig. Hetzelfde geldt voor reeds gedownloade Word-bestanden, Powerpoint-presentaties en Excel-spreadsheets. Het lijkt dan ook vooral bedoeld om snel een blik te werpen op een e-mailbijlage bijvoorbeeld, zonder dat je daarvoor nog extra software hoeft te installeren.

Eenmaal geopend in Edge, kun je het bestand alsnog downloaden voor lokaal gebruik. Ook het printen van het document is een optie, naast een kopie ervan naar OneDrive overzetten. Wanneer de functionaliteit breder beschikbaar komt, is nog niet bekend. Lees hier meer over het bewerken van pdf-bestanden in Edge.