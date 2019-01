Omstreden uploadfilter voorlopig van tafel

2019-01-21T10:39:00

2019-01-23T09:42:38

Elf Europese lidstaten hebben zich uitgesproken tegen 'artikel 13', nieuwe wetgeving die tot een omstreden uploadfilter zou kunnen leiden. Die plannen zijn voorlopig dan ook van de baan.

Artikel 13 heeft als doel om het online delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in te perken, door de sites die dit soort content hosten er verantwoordelijk voor te stellen. Met name vanuit de muziekindustrie is daar veel vraag naar.

Stel je maakt een filmpje met daarin muziek van een artiest. Jij hebt misschien wel voor dat nummer betaald, maar iedereen die de video ziet waarschijnlijk niet. Op die manier kan zo'n nummer overal online opduiken, zonder dat de artiest ervoor wordt gecompenseerd.

Sites zelf verantwoordelijk

Onder artikel 13 zouden de websites waarop jouw video gedeeld wordt, een boete kunnen riskeren. Omdat ze dat niet willen, zouden ze gedwongen worden tot het implementeren van een uploadfilter. Dat analsyeert van tevoren of een video, lied of afbeelding onder het auteursrecht valt en zou de upload kunnen blokkeren, nog voordat het online staat.

Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, is niet duidelijk. Het handhaven van zo'n systeem zou voor kleinere websites onhaalbaar zijn. Critici vreesden dat het vrije internet zoals we het nu kennen, flink ingeperkt zou worden. Rachid Finche, woordvoerder van Google Nederland, legt de mogelijke gevaren in onderstaande video uit.

Te veel nog onduidelijk

De wet was er al bijna door. Afgelopen september stemde het Europees parlement voor. Een definitieve stemronde zou nog volgen, maar is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zoals het er nu voorstaat, is er nog te veel onduidelijk over het uitvoeren van artikel 13 en de potentiële gevolgen daarvan. Elf Europese lidstaten zouden dan ook tegen stemmen, waaronder ook Nederland. Het plan gaat nu vermoedelijk opnieuw terug naar de tekentafel.

Overigens betreft de 'Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt' nog een hoop andere maatregelen, waarvan ook artikel 11 controversieel is. Die stelt dat elke website waarop links naar nieuwsartikelen worden gedeeld, daarvoor eerst licenties moet afnemen bij de nieuwssites in kwestie.

Klinkt als een eerlijke compensatie, maar het werkt waarschijnlijk averechts. Sites als Facebook kunnen dit betalen en krijgen dan een nog grotere monopolie op nieuws, terwijl de mond van kleinere sites wordt gesnoerd.