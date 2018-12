OnePlus 6T McLaren Edition: Sportauto onder smartphones

2018-12-12T09:39:00

2018-12-12T10:16:35

OnePlus slaat de handen ineen met sportauto-specialist McLaren, met als resultaat de OnePlus 6T McLaren Edition. Naast de typerende zwart/oranje kleurencombinatie voor de behuizing, zijn er ook onder de motorkap aanpassingen gedaan.

De OnePlus 6T McLaren Edition draait om pure snelheid. Daarom is er maar liefst 10 GB werkgeheugen ingebouwd. Of je echt veel verschil merkt tussen telefoons met 6 GB of 8 GB RAM valt te bezien, maar OnePlus kan zich in ieder geval op de borst kloppen als makers van een van de eerste smartphones met zoveel werkgeheugen aan boord.

De telefoon laadt tevens sneller op dan de standaard OnePlus 6T. Het bedrijf ontwikkelde de opvolger van dash charge onder de naam warp charge. In 20 minuten zit het toestel weer voor de helft vol, en volgens OnePlus kun je daar vervolgens een hele dag op vooruit. Verder is gekozen voor 256 GB interne opslagruimte, uitbreiden via een sd-kaartje kan niet.

Weer duurder

Smartphones van OnePlus worden telkens iets duurder en dat geldt ook voor deze McLaren Edition, die verkocht wordt voor 709 euro. Dat scheelt nogal met de 'goedkoopste' versie van de normale OnePlus 6T, die vanaf 559 euro te koop is. Die variant heeft 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte, wat voor de meeste gebruikers al meer dan genoeg is.