OnePlus 6T officieel aangekondigd

2018-10-29T17:30:00

2018-10-29T17:29:12

Er was al veel over de smartphone bekendgemaakt, maar vandaag is de OnePlus 6T officieel aangekondigd. De smartphone verschilt weinig ten opzichte van zijn voorganger, de OnePlus 6. Een grotere batterij en vingerafdrukscanner onder het scherm zijn de grootste vernieuwingen.

Ieder half jaar lanceert OnePlus een nieuwe smartphone, waarna de voorganger uit de productie gaat. De OnePlus 6T vervangt de OnePlus 6, die afgelopen voorjaar verscheen en goed scoorde in onze review.

OnePlus 6T

De OnePlus 6T lijkt minimaal anders ten opzichte van zijn voorganger. De behuizing en grootte is hetzelfde gebleven en ook de specificaties zijn identiek: een Snapdragon 845-processor, 6 of 8GB werkgeheugen en ook de dualcamera blijft onveranderd. Er is geen uitvoering meer met 64GB opslag, het basismodel begint bij 128GB. De duurdere uitvoering beschikt over 256GB. Deze opslag is overigens nog altijd niet uit te breiden met een geheugenkaart. Een tweede simkaart kun je wel plaatsen.

Het full-HD schermpaneel oogt iets anders: de scherminkeping is kleiner en druppelvormig en het scherm is wat langwerpiger. Dat komt omdat de schermrand onder het toestel iets kleiner is gemaakt.

Softwarematig is er een nachtmodus aan de camera-toegevoegd. Omdat de lenzen hetzelfde zijn, kun je deze met een update ook op de OnePlus 6 verwachten. De OnePlus 6T draait op Android 9.0 (Pie) met OnePlus’ eigen Oxygen OS-skin.

Vingerafdrukscanner

De grote vernieuwing zit in de vingerafdrukscanner. Net als de Huawei Mate 20 Pro zit deze in het scherm verwerkt. De scanner aan de achterzijde is verwijderd. Ook heeft de accu meer capaciteit gekregen: 3.700 mAh.

Om deze vernieuwingen toe te kunnen passen heeft OnePlus besloten de koptelefoonpoort weg te laten. Het bedrijf denkt deze keuze op te kunnen vangen met de losse verkoop van een usb-c-koptelefoon en een bluetooth-headset. Ook levert OnePlus in de doos een usb-c naar 3,5mm-dongel mee. Tevens zorgen de vernieuwingen voor een hogere prijs.

Verkrijgbaarheid

De OnePlus 6T komt in twee zwarte uitvoeringen: een matte en glimmende variant. De goedkoopste uitvoering (559 euro) beschikt over 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Voor 629 euro krijg je 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Vanaf begin november is de smartphone verkrijgbaar in Nederland.