OnePlus kondigt Nord CE 2 5G-smartphone aan

2022-02-17T14:50:00

2022-02-15T15:25:13

OnePlus kondigt officieel de Nord CE 2 5G aan. Dit is een budgettoestel met een prijs van 329 euro, een koptelefoonaansluiting en micro-sd-kaartsleuf.

De OnePlus Nord CE 2 5G biedt ruimte aan voor twee simkaarten, of een simkaart en een micro-sd-kaart. Of je de extra ruimte nodig hebt, hangt af van je gebruik. De fabrikant levert het toestel tenminste met 128 GB aan opslagruimte. Daarnaast is er 8 GB aan werkgeheugen aanwezig en treffen we een capabele Mediatek-processor aan onder de motorkap. Dit is de Dimensity 900 5G, die beschikt over acht kernen en het toestel toegang geeft tot 5g- en wifi 6-netwerken.

OnePlus Nord CE 2

Het toestel beschikt over een groot amoled-scherm van 6,43-inch. Daarnaast is er een resolutie van 1.080 bij 2.400 pixels, wat een pixeldichtheid van 410 pixels per inch oplevert. Pixeldichtheidscores boven de 400 leveren vrijwel altijd een scherp en gedetailleerd beeld op. Verder is er een verversingssnelheid van 90 Hertz, wat voor een soepele scrolervaring moet zorgen. De maximale helderheid bedraagt 600 nits. Ook is er nog een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt.

Het camerasysteem heeft drie sensoren, namelijk een hoofdcamera van 64 megapixel, groothoeklens van acht megapixel en een macrolens van twee megapixel. Daarnaast is er een frontcamera van zestien megapixel. Het systeem biedt onder meer autofocus en een led-flitser aan. Daarnaast is er ondersteuning voor high dynamic range (hdr), wat de kleurweergave ten goede komt. De nieuwe Nord heeft tot slot een koptelefoonaansluiting, een usb-c-poort en ruimte voor een micro-sd-kaart.

De accu heeft een vermogen van 4.500 mAh. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter, die een oplaadsnelheid van 65 watt aanbiedt. Daardoor is het toestel binnen 35 minuten tot honderd procent op te laden. Tot slot: de OnePlus Nord CE 2 5G draait uit de doos op Android 11 en dus niet op het vorig jaar gelanceerde Android 12. Die upgrade komt in de tweede helft van het jaar. Je bestelt het toestel vooraf vanaf 3 maart voor een prijs van 329 euro; de verkoop begint op 10 maart.