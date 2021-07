OnePlus Nord CE 5G: Zoek de verschillen

2021-07-13T14:00:00

2021-07-13T09:50:38

De nieuwe OnePlus Nord CE 5G is een iets goedkopere en lichtere variant van de standaard Nord uit 2020. Welk model het beste bij je past, is afhankelijk van verschillende factoren.

Zo heeft de CE 5G een hogere accucapaciteit (4500 mAh), betere hoofdcamera (64 megapixel) en dit keer wél een koptelefooningang. Tegelijkertijd is de processor wat trager, heeft de selfiesensor een lagere resolutie en is de achterkant van plastic in plaats van glas.

Ook prijsverschil

Ook ontbreekt de fysieke 'notificatieslider', die juist zo handig is op OnePlus-toestellen. De verschillen zijn dus subtiel, het is maar net waar je meer waarde aan hecht. De CE 5G kost 299 euro, de eerdere Nord is doorgaans enkele tientjes duurder.