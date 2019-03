Online stemmen in Zwitserland blijkt fraudegevoelig

2019-03-13T10:29:00

2019-03-13T10:17:45

Stemmen met een rood potlood op papier, is dat anno 2019 niet een beetje achterhaald? Wellicht, maar er is goede reden waarom we nog niet massaal elektronisch stemmen. Want computers zijn te hacken, met alle gevolgen van dien. Daar kwam men ook achter in Zwitserland - gelukkig wel nog op tijd.

In oktober vinden er in Zwitserland landelijke verkiezingen plaats, en het zou de eerste keer zijn dat inwoners daarbij online kunnen stemmen. Voordelen: vermoedelijk een hogere 'opkomst' als kiezers daarvoor niet naar een stemhokje hoeven, plus een uitslag die sneller bekend is. Er hoeft immers niet meer met de hand geteld te worden.

Onderzoekers ontdekten echter een zwakke plek in de broncode, zo schrijft Motherboard. Via een backdoor zou een kwaadwillende onopgemerkt de uitslag kunnen manipuleren. Volgens de ontwikkelaars van het systeem zal het zo'n vaart niet lopen, omdat men dan eerst nog zou moeten inbreken op de overkoepelende infrastructuur. Maar dat het lek bestaat, is een ding dat zeker is.

Manipulatie op grote schaal

De onderzoekers vinden het dan ook opmerkelijk dat het probleem wordt gebagatelliseerd. Bij handmatig tellen kan iemand in theorie ook met stemmen sjoemelen, maar niet op z'n grote schaal als met het online systeem mogelijk is. "Het is zorgelijk dat men er zo over denkt, want de hele verkiezingsuitslag hangt er vanaf", aldus de ontdekkers van het lek.

Hoewel we in Nederland nog met potlood stemmen, ging het in 2017 toch elektronisch mis. En dan wel met de officiële stemwijzer. Die maakte per ongeluk inzichtelijk welke partijen het populairst waren. Daaruit zouden partijen dan weer allerlei conclusies kunnen trekken, wat uiteraard niet de bedoeling is.