Ontwerp Razer Orochi v2-gamingmuis zelf te kiezen

2021-05-27T14:00:00

2021-05-27T10:25:29

De Razer Orochi v2 is zowaar een gamingmuis zonder ledverlichting, maar dat betekent niet dat het een grijze muis in. Integendeel.

Op de website van Razer is er de keuze uit meer dan honderd opvallende ontwerpen, waarvan hierboven een kleine indruk. Daar betaal je dan wel iets meer voor dan de standaard adviesprijs, die anders 79,99 euro is.

Eindeloos klikken

Over indrukken gesproken, volgens de fabrikant is deze draadloze muis goed tot 60 miljoen muisklikken en voor gamers die op het scherpst van de snede spelen, is de nauwkeurigheid tot maximaal 18.000 dpi in te stellen.