Ook Microsoft brengt corona-statistieken in kaart

2020-03-16T09:26:00

2020-03-16T09:40:18

Microsoft lanceert zijn COVID-19-tracker, een online kaart waarop statistieken rond de verspreiding van het coronavirus worden bijgehouden. Per land zie je precies wat er speelt.

Deze kaart is zeker niet de enige in zijn soort. Maar het aardige van de Bing COVID Tracker is dat je ook recente nieuwsberichten en online video's voorgeschoteld krijgt, die gerelateerd zijn aan het land waarop je klikt. Voor de Verenigde Staten wordt er nog onderscheid gemaakt per staat, zodat heel gericht informatie kan worden opgezocht.

Ben je specifiek op zoek naar Nederlandse info, dan kun je beter de site van het RIVM in de gaten houden. Daarop staat onder meer een kaart met het aantal besmettingen per gemeente, wat een stuk specifieker is dan de globale informatie voor het hele land dat de tracker van Microsoft in kaart brengt.

Betrouwbare bronnen

De statistieken komen uit betrouwbare bronnen, waaronder de World Health Organisation. Op het moment van schrijven zijn er wereldwijd in totaal zo'n 85.000 actieve besmettingen en zijn er circa 78.000 mensen genezen. Zo'n 6.500 mensen zijn aan het virus overleden. Verreweg de meeste besmettingen zijn in China. In Nederland staat het aantal nu op 1.135 besmettingen.