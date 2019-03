Op Chromium gebaseerde Edge-browser duikt zomaar op

2019-03-25T11:24:00

2019-03-25T11:12:25

Microsoft werkt de laatste tijd aan het omzetten van zijn Edge-browser naar een andere basis, namelijk Chromium. Dezelfde engine die Chrome mogelijk maakt. Deze versie van Edge is nu ineens te downloaden, maar niet via Microsoft zelf...

De Chromium-variant van Edge is namelijk op een Chinees forum opgedoken. Hoe het daar terecht is gekomen, is niet bekend. Websites als The Verge ontdekten dat de browser inderdaad 'gewoon' te installeren is. Maar of je dat risico gezien de afkomst wil nemen, is de vraag. In ieder geval is duidelijk dat de ontwikkeling in een vergevorderd stadium is.

Extensies

Microsoft stapt over op Chromium om een stabielere browser aan te kunnen bieden, die bovendien compatibel is met duizenden Chrome-extensies. Want het ontwikkelen van extensies specifiek voor Edge, komt maar niet van de grond. Start je de nieuwe Edge voor de eerste keer op, dan krijg je de optie om bladwijzers en dergelijke te importeren uit zowel Edge als Chrome.

Wanneer Chromium-Edge officieel beschikbaar wordt gesteld, is nog niet precies bekend.