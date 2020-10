Op welke smartphones werkt de corona-app (niet)?

2020-10-14T10:45:00

2020-10-14T10:45:38

Sinds afgelopen zaterdag is de CoronaMelder-app landelijk in gebruik. Voor GGD's een belangrijk middel in het bron-en-contactonderzoek. Toch is lang niet iedere smartphone er geschikt voor. Welke toestellen vallen buiten de boot?

Of de CoronaMelder op jouw smartphone werkt, hangt van het besturingssysteem af. Heb je een iPhone, dan is minstens iOS 13.5 vereist. Op een Android-toestel heb je minimaal Android 6.0 nodig.

Dat komt doordat het systeem voor het uitwisselen van bluetooth-sleutels geen deel uitmaakt van oudere versies van Android en iOS. Google en Apple ontwikkelden het samen om je privacy bij het gebruik van de app te waarborgen. Lees hier meer over de exacte werking van de corona-app.

Dat gezegd hebbende, op welke telefoons werkt de corona-ap en op welke juist niet?

CoronaMelder voor iPhones

Wanneer je in de afgelopen vier jaar een nieuwe iPhone hebt gekocht en in de tussentijd elke update netjes geïnstalleerd hebt, werkt de CoronaMelder gewoon. Apple lanceerde iOS 13.5 afgelopen maart. Uit recente cijfers blijkt dat 81 procent van alle iPhone-eigenaren minstens op iOS 13 zit. De corona-app werkt dus niet op (ruwweg) een vijfde van de iPhones die nu in gebruik zijn.

De CoronaMelder voor iOS werkt niet op de iPhone 6 (uit 2014) en alle oudere iPhones. Deze hebben de update naar iOS 13 namelijk niet gekregen. De iPhones die hierna zijn uitgekomen, zijn wel geschikt.

CoronaMelder voor Android

Op Android wordt het een stuk ingewikkelder, omdat er veel verschillende merken zijn die elk een eigen updatebeleid hanteren. Google stelde Android 6.0 eind 2015 beschikbaar. Enkele populaire - maar inmiddels verouderde - smartphones die de update kregen, zijn de Samsung Galaxy S5, de OnePlus One, LG G3 en de Sony Xperia Z2.

De CoronaMelder voor Android werkt niet op smartphones met Android 5.0 of lager. Bij de instellingen van je toestel controleer je op welke Android-versie je zit. Waar de informatie precies verstopt zit, verschilt enigszins per merk.

Positief getest

De corona-app van de Nederlandse overheid werd in juli uitgebracht, maar werkte nog niet direct in heel Nederland. Sinds zaterdag 10 juli wel. In de tussenliggende periode werd de app 1,5 miljoen keer gedownload en gaven 650 personen ermee aan positief getest te zijn op het coronavirus. Inmiddels is de app meer dan 2,6 miljoen keer gedownload.

Heb je een van de oudere telefoons en wil je de corona-app toch graag gebruiken, dan zit er helaas niets anders op dan de aanschaf van een nieuwere smartphone.