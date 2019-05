Opgeslagen geschiedenis in Google makkelijker te wissen

2019-05-02T11:18:45

2019-05-03T10:21:57

Google bewaart het liefst álles. Wie zijn bezochte plaatsen (locatiegeschiedenis) en web- en app-activiteit wilde wissen, moest dat handmatig doen. Móest, want Google komt nu met een auto-wis-functie.

Gisteravond is Google begonnen met het uitrollen van nieuwe beheer-opties. Je kunt instellen dat je wilt dat de data gewoon bewaard blijft, maar ook dat de data na 3 of na 18 maanden automatisch verwijderd moeten worden.

Ben ik dáár geweest???

Heb je nog nooit naar deze instellingen gekeken, dan is het sowieso slim om dat eens te doen. Met name Locatiegeschiedenis kan voor sommige mensen nogal als een schok komen. Want ja, Google weet heel veel van je. Zelf zegt Google dat het natuurlijk heel nuttig is om al deze data te bewaren – om je bijvoorbeeld een leuk restaurant in de buurt te kunnen aanbevelen, de beste rijroute aan te bieden of je sneller te laten zoeken bijvoorbeeld. De grote vraag is natuurlijk: wat is er voor jou en jouw privacy echt belangrijk? Is het voor jou echt nuttig dat al deze gegevens altijd bewaard blijven?

Snel kijken

Is het antwoord nee, check dan je smartphone of de opties al naar jouw account zijn uitgerold. Nog niet? Google zegt zelf dat het uitrollen een aantal weken in beslag zal nemen.