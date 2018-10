Opnieuw storing internetbankieren ABN Amro

2018-10-22T11:19:00

2018-10-22T13:54:26

ABN Amro-klanten die momenteel hun saldo willen checken of een bedrag willen overmaken, hebben even geduld nodig. Internetbankieren kampt namelijk met een storing. Het is al de derde keer deze maand.

Op de site Allestoringen.nl is te zien hoe tussen 09:00 en 10:00 uur vanochtend de meldingen begonnen binnen te stromen. Op het moment van schrijven zijn er 216 meldingen binnengekomen.

Regelmatig

Het is de derde grote storing van oktober. In de namiddag van 16 oktober kwamen daar meer dan 1100 meldingen over binnen, tijdens het middaguur op 1 oktober zo'n 530. Daarvoor was het eind september ook al raak, met meer dan 700 meldingen.

Doorgaans zijn de storingen binnen enkele uren weer opgelost.

Update: De storing is inmiddels verholpen.