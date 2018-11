Oppo RX17 Pro en RX17 Neo onthuld voor Nederlandse markt

2018-11-07T10:28:00

2018-11-07T10:25:25

Het Chinese merk Oppo wil ook in Nederland een gevestigde naam worden en kondigt vandaag voor de Benelux twee nieuwe smartphones aan, de Oppo RX17 Pro en RX17 Neo.

Eerder bracht Oppo in ons land al de peperdure Find X (1000 euro) uit, gevolgd door de goedkopere Oppo A3 (300 euro) en Oppo R15 Pro (550 euro) uit. Met de RX17 Pro biedt Oppo met name een alternatief op de OnePlus 6T, waar het toestel dan ook erg op lijkt. Niet zo vreemd, aangezien beide merken onder hetzelfde moederbedrijf vallen.

De RX17 Pro is bijvoorbeeld even groot als de OnePlus 6T en heeft ook een uitsparing bovenin het scherm voor de selfiecamera. De vingerafdrukscanner is tevens in het scherm zelf verwerkt. Wel is er sprake van een tragere processor, terwijl het toestel wel enkele tientjes duurder uitpakt. Oppo hoopt de meerprijs te rechtvaardigen met enkele innovatieve technieken.

Laden en scannen

Zo ontwikkelde het bedrijf een eigen manier van snel opladen. Binnen 10 minuten zou de telefoon daarmee alweer voor de helft volzitten. De camera aan de achterzijde kan daarnaast een 3D-scan maken van gezichten, voor een veiligere manier van gezichtsontgrendeling. Het variabele diafragma zorgt tot slot voor de beste lichtinval bij fotografie in donkere omgevingen. De RX 17 Pro kost 599 euro.

Middenmoter

De Oppo RX17 Neo is lager geprijsd, 349 euro. Ook hier is sprake van een voorkantvullend scherm met een vingerafdrukscanner er in, het prijsverschil zit hem met name in de tragere processor en minder werkgeheugen. Beide telefoons draaien op Android 8.1 met Oppo's eigen Android-schil, ColorOS. De RX17 Pro is vanaf 15 november te koop, de RX17 Neo vanaf morgen.