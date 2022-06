Opvolger Surface Laptop Go gespot bij winkelier

2022-06-01T09:00:00

2022-05-31T17:28:59

Microsoft kondigt binnenkort mogelijk de opvolger aan van de Microsoft Surface Laptop Go, als we een Koreaanse winkelier mogen geloven.

Het is nog niet te precies te zeggen in hoeverre de Laptop Go 2 verschilt van z’n voorganger. Maar één van de veranderingen treffen we mogelijk onder de motorkap aan. Dit model krijgt mogelijk een elfde generatie Intel-processor (i5-1135G7).

Daarnaast staat Windows 11 meteen aan boord en moet de camerakwaliteit verbeterd zijn. De pre-orderdatum staat op 2 juni, dus een aankondiging laat mogelijk niet lang op zich wachten. Eerder lekte de prijs al van de laptop: die begint waarschijnlijk vanaf 600 euro.

Lijkt erg op voorganger

Verder lijkt de Surface Laptop Go ontzettend veel op z’n voorganger, als we de geruchten mogen geloven. Zo is het scherm nog altijd 12,4 inch groot en heeft het een beeldverhouding van 2:3. Daarnaast is er een usb-a, usb-c- en een koptelefoonaansluiting, evenals de speciale oplaadpoort van Microsoft. De vingerafdrukscanner zit in de powerknop van bepaalde versies.

Mogelijk krijgt de Microsoft Surface Laptop 2 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan interne opslagruimte. Het kan ook zijn dat er een versie van 128 GB aan opslagruimte verschijnt.