Oude versie Edge-browser spoedig niet meer veilig

2020-08-19T10:17:00

2020-08-19T10:17:18

Nu Microsoft zijn compleet vernieuwde Edge-browser telkens breder beschikbaar stelt, laat het bedrijf de vorige versie ervan al gauw in de steek. Vanaf 9 maart 2021 komen er geen beveiligingsupdates meer voor uit.

De eerste versie van Edhe zoals die oorspronkelijk met Windows 10 lanceerde, wordt nu ook wel Edge Legacy genoemd. Het lukte Microsoft maar niet om genoeg gebruikers daaraan te binden en daarom werd er schoon schipt gemaakt. De nieuwe Edge-browser is gebouwd op een andere browser-engine (Chromium) en vervangt de vorige Edge automatisch via een Windows-update.

Lees ook: De 10 beste functies van Edge Chromium

Grote kans dat deze Edge-variant al op jouw systeem staat en dat je er bekend mee bent door het schermvullende introductievenster, dat na installatie met Windows mee opstart. Vanaf de eerstvolgende grote Windows-update (20H2) is Edge-op-Chromium de standaard browser voor schone installaties van Windows 10. Microsoft verwacht dat er dan nog weinig mensen bij Edge Legacy blijven plakken.

Internet Explorer 11-einde ook in zicht

Een andere verouderde browser die nog steeds in Windows 10 aanwezig is, is Internet Explorer 11. De ondersteuning daarvoor wordt langzaamaan ook afgebouwd. Vanaf 30 november al werkt Microsoft Teams niet meer in IE11. En vanaf 17 augustus 2021 geldt dat ook voor de webversies van Office 365-programma's, zoals Outlook en Word.