Ouderen verwachten gratis computerhulp van jongeren

2019-06-17T11:59:00

2019-06-17T11:46:16

Vier op de tien ouders vragen hun kinderen wel eens om hulp bij computerproblemen. En in veel gevallen krijgen ze die ook. Meer dan de helft van zogeheten millennials (twintigers en dertigers) voelt zich namelijk te bezwaard om te weigeren.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van antivirusfirma Kaskersky. Waarom de smartphone zo traag is. Waarom de printer vastloopt. Waarom het geluid ineens niet meer werkt. Of de smart-tv besmet is met een virus. De meeste jongvolwassenen zijn bekend met dit soort vragen van hun ouders, in het geval van dit onderzoek specifiek 55-plussers.

Dat ze daar niet altijd op zitten te wachten, blijkt wel uit het volgende feitje. Een kwart van hen geeft toe bezoekjes aan bepaalde familieleden te vermijden, omdat ze weten wat hen daar te wachten staat. Een op de vijf stelt dan ook liever te zien dat hun ouders betalen voor professionele computerhulp.

Gratis hulp bij pc-problemen

Slechts hetzelfde percentage van de ouderen ziet dat wel zitten; 80 procent krijgt hulp dus liever gratis aangeboden. Grote kans ook dat ze het krijgen. Het verantwoordelijkheidsgevoel onder jongeren is op dit gebied namelijk groot. Krap 70 procent maakt zich wel eens zorgen dat hun ouders het slachtoffer worden van internetoplichting.

Ben je het zelf ook zat om constant op te moeten draven voor dit soort geintjes? Wij van Computer Idee raden dan een abonnement op Computer Idee aan. Leuk om te geven en je doet er zelf ook je voordeel mee. Alle tips en workshops dragen bij aan de algemene pc- en smartphone-kennis van je ouders (en grootouders), zodat ze jou voortaan met rust laten.